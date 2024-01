L’ex arbitro Graziano Cesari si è espresso a Sport Mediaset riguardo al discusso episodio della rete annullata all’Inter

Graziano Cesari ha commentato così il discusso episodio del gol di Frattesi in Inter–Verona:

«Quando Bastoni esce dall’area di rigore si vede chiaramente una gestualità col braccio – le sue parole a Sportmediaset -. Fabbri non poteva vederlo, il VAR doveva intervenire. Il fatto che successivamente sia stata colpita una traversa e dunque sia cominciata una nuova azione non conta: se c’è un grave fallo di gioco, o condotta violenta come in questo caso essendo il pallone lontano, bisogna annullare il gol».

L’articolo Cesari: «Bastoni? Errore VAR, Fabbri non poteva vederlo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG