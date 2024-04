Non accennano a placarsi le polemiche sul goal realizzato da Dimarco contro l’Empoli anche se per gli arbitri è tutto regolare.

L’Inter ha vinto 2-0 contro l’Empoli lunedì scorso ma l’azione dell’1-0 è tuttora oggetto di discussione. Pavard verticalizza per Thuram che sembrerebbe in fuorigioco: la palla non arriva mai al figlio d’arte ma viene spazzata via (male) da un difensore azzurro. Barella intercetta ed il tutto si conclude con la volée vincente di Dimarco. Non è la prima volta che si discute su cosa debba essere considerato una “giocata” e cosa no. Quella di Bereszynski un po’ da tutti gli addetti ai lavori viene considerata una giocata.

L’ex arbitro

L’ex direttore di gara Graziano Cesari a Pressing ha detto la sua sull’episodio: “Il gol di Federico Dimarco comincia col passaggio di Benjamin Pavard. L’assistente Valeriani probabilmente è posizionato meglio di tutte le telecamere dello stadio, ha tutto visibile davanti a lui e vede tutto perfettamente. Non so se si possa parlare di fuorigioco oppure no. Se avesse avuto sentore di una posizione irregolare avrebbe fermato l’azione quando Marcus Thuram si impossessa o perde palla”.

Federico Dimarco

La giocata

“Guardate Bartosz Bereszynski: gioca il pallone, non lo intercetta. Gioca il pallone, non ha nessuno dell’Inter che va a contrastarlo. Anzi, è attorniato da maglie bianche dell’Empoli. Può fare quello che vuole, prendere il pallone, passarlo a un compagno. Decide di rinviarlo e darlo a Nicolò Barella. Inizia una seconda azione, perché in quel momento il giocatore dell’Empoli gioca il pallone”.

L’articolo Cesari: “Bereszynski non intercetta ma gioca il pallone, è una nuova azione” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG