Marco Materazzi ha parlato del momento attuale dell’Inter ad InterTv. “È stata acquisita una mentalità forte, lo hanno dimostrato dopo una brutta sconfitta in Champions, ma quest’anno lo hanno sempre dimostrato. Può capitare di uscire dalla Coppa Italia, magari non meritando, come a Madrid dopo aver fatto una partita incredibile qui, però l’obiettivo dichiarato è qui e va conquistato. Non va dato coraggio a chi ci insegue, sappiamo cosa dobbiamo fare e i ragazzi in campo lo faranno. Il segreto? Lo dicono i ragazzi: lo star bene insieme”.

“La cosa bella è che quest’anno i ragazzi non ci hanno mai fatto sorprese. Fossi negli altri non avrei grandi aspettative, dipende solo da noi, abbiamo un buon margine e a oggi sinceramente non vedo squadre che possano mettere in difficoltà l’Inter. Anche se questa sera bisogna fare attenzione perché l’Inter è un’ottima squadra, sa cosa deve fare ma San Siro è casa nostra”.

“Li vedo bene anche perché gli voglio troppo bene, ad ognuno di loro. Sapete cosa penso di loro a partire dal 23 interista al 23 azzurro, che comunque casco bene, visto che passo da Barella a Bastoni, che è molto più forte di quanto sie pensasse quando è arrivato, Frattesi ogni volta che è chiamato in causa fa gol… Siamo in buone mani anche in chiave Nazionale”.

