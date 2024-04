Il telecronista Riccardo Trevisani esprime il suo parere sulla crescita di Inzaghi, sul caso Acerbi-Juan Jesus e sulla rete di Dimarco.

Riccardo Trevisani a Pressing ha toccato diversi argomenti sul momento attuale dell’Inter a partire dalla gara di ieri: “Bastoni è stato il migliore in campo con Barella, hanno fatto una partita straordinaria. La rabbia sul cambio mi sembra difficile da capire, però mi piace molto la scelta di non togliere Thuram, due anni fa era più facile: quando dico che Inzaghi è cresciuto molto, dico questo”.

Sul discusso goal di Dimarco

“Non possono fare il regolamento per Dimarco, Theo e Bereszynski: i primi due stoppano e impostano, il terzo ha la terza media a livello tecnico e calcia via la palla ma non è colpa del regolamento ma sua”. La rete dell’1-0 di ieri nasce da un rinvio sbagliato del polacco che aveva appena intercettato un pallone destinato a Thuram che sembrava essere in posizione irregolare.

Federico Dimarco

Sul caso Acerbi-Juan Jesus

“Non cambio idea rispetto a quello che si è visto, non credo che Juan Jesus sia un impostore: è finita così, nonostante la giustizia sportiva, che non ha bisogno di prove, ha preso alcune decisioni. Ma sono d’accordo sul fatto che era più facile dare 3 giornate e farla finire all’italiana piuttosto che prendersi il rischio dell’onda che può portarsi. Io non sono d’accordo con la sentenza e col dietrofront di Acerbi, ma andiamo avanti”.

