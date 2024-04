L’ex centrocampista Massimo Mauro non riesce a capire come sia stato possibile non annullare la rete dell’1-0 dei nerazzurri.

Massimo Mauro a Pressing commenta a suo modo Inter-Empoli: “Ho visto una squadra che di fronte ad un avversario che ha fatto una buonissima partita, ha meritato la vittoria: è la spiegazione migliore di una squadra che ha vinto lo scudetto ma non molla. Fa azioni bellissime, si difende abbastanza bene pur soffrendo: chi entra dà sempre un contributo. Inzaghi dimostra che ha in mano la rosa nonostante l’atteggiamento, per me sbagliato, di Lautaro: possono permettersi qualsiasi cosa perché lo scudetto è vinto. Il gol di Dimarco è una delle cose più difficili: o la calcia perfettamente o la calcia in tribuna. Non è un’eresia dire che sia un peccato che l’Inter non abbia passato il turno in Champions: era più forte dell’Atletico”.

Federico Dimarco

Sul goal di Dimarco

“Se il guardalinee non ha alzato la bandierina è perché nessuno gliel’ha detto. Ma certo che il VAR gli dice cosa fare, ma sicuro: non è la prima volta e non sarà l’ultima in cui il VAR dice senza che noi sappiamo niente. Ma state scherzando? Lui guarda la linea ma non può guardare il lancio. Da ex calciatore ed amante del calcio è una vergogna che quella venga considerata un’altra azione: il regolamento è questo ma non è il codice della strada. Il giocatore dell’Empoli rinvia in un’azione pressante, non ha stoppato e alzato la testa: rinvia, non l’ha giocata. Se non volete ammettere questo finiamola qui. Ma cosa me ne frega del regolamento se c’è quello con la testa bassa che la butta via Ma state scherzando? E’ una follia se il regolamento non permette di intervenire su un gol in cui c’è un fuorigioco. Dopo 4 minuti c’è un fuorigioco e il guardalinee alza perché glielo dice il VAR”.

