Il laterale sinistro nerazzurro si sta affermando come uno dei più incisivi della storia del club per il ruolo che occupa.

L’Inter vince anche contro l’Empoli pur senza far stropicciare gli occhi come accaduto tante volte in questa stagione.

Ripartenza

La Gazzetta dello Sport elogia la grande prestazione dell’autore del primo goal Federico Dimarco, rete tra l’altro molto discussa per il fuorigioco di Thuram. L’esterno ha segnato un goal molto difficile trovandosi tra l’altro in posizione centrale, non una cosa che accade spesso. In generale si può dire che è stata la rete della ripartenza dopo 2 gare senza vittoria per l’Inter e dopo l’eliminazione dalla Champions League. La coppa dalle grandi orecchie era uno degli obiettivi della squadra di Inzaghi ma non il prioritario: la vittoria del ventesimo Scudetto era troppo importante, anche perché raggiungere la seconda stella prima dei cugini del Milan avrebbe un sapore molto speciale.

Federico DImarco

I numeri

Dimarco in questa stagione ha partecipato ad 11 goal: 5 reti e 6 assist: meglio di lui nella storia nerazzurra solo Maicon nel 2009/10 con 17 contributi ed Hakimi nella stagione 2020-21 con 15 contributi. Al momento l’ex Primavera è al pari di Nagatomo ma ha 8 partite a disposizione per metterselo alle spalle e puntare magari il marocchino. In un momento in cui Thuram e Lautaro Martinez sembrano accusare un calo, avere un quinto che segna o che propizia reti è una manna dal cielo.

