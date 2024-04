I nerazzurri anche oggi non si sono allenati, la preparazione della prossima partita inizierà, come programma, domani.

Simone Inzaghi dopo la vittoria contro l’Empoli di Pasquetta ha concesso ai suoi 2 giorni di riposo; il calendario snello da qui alla fine della stagione permette di gestire al meglio la settimana. Va inoltre considerato che anche contro l’Udinese si giocherà di lunedì.

Stefan De Vrij

Le condizioni degli acciaccati

L’Inter è in buone condizioni al netto della stanchezza di alcuni interpreti, soprattutto gli attaccanti titolari. Alle prese con problemi fisici ci sono attualmente Arnautovic, De Vrij e Cuadrado ma tutti e 3 sono sulla via del recupero. I primi 2 possono sperare nella convocazione per la partita dell’8 aprile in Friuli: secondo Sky Sport, infatti, dovrebbero tornare in gruppo tra venerdì e sabato. È chiaro che poi, considerato sia il rendimento dei titolari, che la situazione abbastanza tranquilla di classifica, non verranno rischiati: molto difficile quindi vederli dal primo minuto, bisognerà vedere se saranno convocati. Sommer ha risolto la distorsione alla caviglia ed in teoria avrebbe potuto giocare anche contro l’Empoli lunedì scorso.

Verso il derby

La stracittadina si giocherà il 22 aprile e l’Inter spera di poter approcciarla con tutta la rosa a disposizione: Juan Cuadrado dovrebbe recuperare per il match contro il Cagliari del 14 aprile. La sfida col Milan potrebbe assegnare matematicamente lo Scudetto ai nerazzurri: per i tifosi sarebbe una gioia con pochi eguali considerato che sarebbe il Tricolore numero 20 mentre i “cugini” resterebbero fermi a 19.

