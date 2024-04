Uno dei tanti argomenti di discussione dopo l’ultima gara dei nerazzurri è l’appannamento del capitano.

L’Inter ha battuto l’Empoli 2-0 al termine di una gara in cui ha rischiato poco anche se non è stata certo la miglior Inter della stagione. Verso la fine della partita hanno fatto discutere alcune scelte di Inzaghi, soprattutto quella di sostituire Lautaro Martinez e Bastoni; i due infatti non hanno perso bene il cambio.

L’analisi

L’ex attaccante Giampaolo Pazzini a DAZN ha detto la sua su quanto successo nel match di Pasquetta Inter-Empoli: “Questa squadra ci sta facendo vedere talmente cose belle che è impossibile pensare ad altro che non sia lo scudetto. Ha avuto un approccio giusto, di una squadra che voleva indirizzare la partita e che poi ha gestito rischiando poco”.

Lautaro Martinez

Il calo del Toro

Pazzini ha parlato anche della stanchezza di Lautaro: “Che faccia sempre un grande lavoro è sotto gli occhi di tutti, magari stavolta non è stato brillantissimo. Se fai dei viaggi così lunghi ne risenti. In questa partita non ha attaccato il primo palo, ha mandato spesso Thuram. Può essere un sintomo di poca brillantezza, a me succedeva lo stesso. E’ solo qualche partita che Lautaro si stacca di più, non so se è una cosa decisa perché per venti partite ha fatto lui la prima punta, o se è soltanto una scelta dovuta alla brillantezza, dopo la sosta per le nazionali e aver giocato tantissimo”.

