Cesari: «Follia regolamentare di Siebert, questo rigore non esiste». Perentoria l’analisi dell’arbitro

Su Mediaset Graziano Cesari demolisce l’arbitraggio di Siebert in Milan-Chelsea.

RIGORE – «Decisione incomprensibile. L’intensità del tocco di Tomori non è tale da causare un calcio di rigore. L’arbitro dice che Tomori ha trattenuto, ma sbagliato! Le immagini non dicono assolutamente questo. Le mani di Tomori non stringono mai Mount e non si può parlare di trattenuta, ma le appoggia ed è quello che fa anche Mount e tutti i calciatori. Poi può tirare e tira. Pioli dice: ‘This is the Champions! No foul!’. Follia regolamentare di Siebert. No VAR? Il VAR non può giudicare l’intensità del contatto. Al primo semplice appoggio del braccio di Tomori stava già per fischiare. Non esiste questo rigore. Voto all’arbitro: 3. Per il viaggio d’andata, per il viaggio di ritorno e perché si è vestito da arbitro».

STERLING – «Quando un giocatore si disinteressa del pallone e va sull’avversario… Se giudichi la trattenuta di Tomori da rigore ed espulsione, ci stava il giallo anche su Sterling che addirittura mette le braccia sul collo di Bennacer».

