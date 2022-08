Cesari: «Hateboer su Leao intervento cattivissimo da rosso». L’opinione dell’ex arbitro

Graziano Cesari a Mediaset commenta così la mancata espulsione di Hateboer per il fallo ai danni di Leao.

Le sue parole: «Guardate il direttore di gara, probabilmente vede qualche cosa ma non vede tutto perché il corpo di Hateboer limita la sua visuale e immediatamente estrae il cartellino giallo. Per me è rosso. Se Leao non riesce a far scivolare la punta sul terreno di gioco questo è un intervento cattivissimo che mette a rischio l’incolumità del giocatore. Il Var deve intervenire».

The post Cesari: «Hateboer su Leao intervento cattivissimo da rosso» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG