Cesari: «Rigore Lazio? Il VAR lo darà sempre, in Inter Verona era identico». Il moviolista spiega l’episodio

Cesari, ex arbitro e attuale moviolista di Mediaset, dopo Lazio Roma ha spiegato l’episodio del rigore concesso ai biancocelesti e trasformato da Zaccagni per la vittoria della squadra di Sarri che sfiderà in semifinale una tra Juve e Frosinone.

CESARI – «C’è un tacco di Romagnoli, poi Huijsen e Castellanos vanno a cercare il pallone. Attenzione a Orsato, che dice che non è successo assolutamente nulla e manda via i giocatori della Lazio da intorno a lui. Orsato è molto vicino all’azione e sta guardando proprio lì, allunga il collo e cerca di capire. Dopo di che interviene Irrati al VAR, sicuramente c’è un calcio sul tallone. Questo è un rigore codificato, uno di quelli che il VAR darà sempre. E secondo me è rigore. Ci dimentichiamo che pochi giorni fa, in Inter-Verona, è stato dato lo stesso identico rigore…».

