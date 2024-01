Graziano Cesari, ex arbitro, ha commentato la direzione di gara di Rapuano nella finalissima di Supercoppa Italiana tra Inter e Napoli

L’ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato la direzione di gara di Rapuano in Inter-Napoli, finale di Supercoppa Italiana. Le sue parole a Sport Mediaset:

«Il primo giallo di Simeone arriva per un fallo di Calhanoglu, ma non è un’azione potenzialmente pericolosa, è un fallo normale. Sul secondo giallo Rapuano non ammonisce subito, c’è un suggerimento da parte di Di Bello. La gestione dei cartellini? Non mi è piaciuta assolutamente, non sono d’accordo. La prima ammonizione non esiste».

