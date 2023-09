L’ex direttore di gara Graziano Cesari promuove l’operato dell’arbitro del derby della Madonnina di ieri.

Graziano Cesari a SportMediaset ha commentato così la direzione di gara di Simone Sozza nel derby vinto ieri dall’Inter 5-1. “Simone merita un 9, perfetto sotto ogni punto di vista. Tecnicamente e atleticamente a livello altissimo, mai sopra le righe. Gli do un voto in più perché c’era anche il vincolo territoriale (è di Seregno) che poteva condizionarlo psicologicamente“. Poi si passa all’analisi dei singoli episodi, in particolare il Milan si è lamentato di un paio di contatti sull’azione che ha portato al primo goal dell’Inter segnato da Mkhitaryan.

arbitro

Ecco cosa ne pensa l’ex arbitro: “Assolutamente regolare l’ultimo duello tra Thiaw e Thuram, mentre un piccolo dubbio potrebbe esserci su quello precedente – più energico- che ha provocato la caduta di Giroud. E’ una questione di intensità della spallata di Dumfries e questa la può valutare bene solo l’arbitro in campo, quindi il VAR non può intervenire“. L’ammonizione di Thiaw è una “Decisione giusta, Thuram anticipa l’avversario che ne frena la corsa”. Infine, sul rigore concesso all’Inter e poi trasformato da Calhanoglu: “Rigore ineccepibile, ultimo intervento importante in una partita quasi perfetta di Sozza“.

