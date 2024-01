Graziano Cesari, al Corriere dello Sport, si è espresso così sul servizio de Le Iene. Anche alcuni episodi della Juve tirati in ballo dall’arbitro anonimo.

CESARI – «L’arbitro (o l’assistente) incappucciato che parla con voce camuffata. Non mi piace. Non mi piace. Nel gergo che si usa nei film, ma purtroppo anche nella realtà, chi fa così si porta un’etichetta di infamia addosso. Bisogna avere il coraggio di metterci la faccia. Un arbitro la faccia ce la mette sempre, lo fa da quando inizia, lo riconosci subito. Non c’è stato nulla di nuovo, nulla di inedito, nulla che non sia già stato analizzato, discusso, approfondito».

The post Cesari stronca Le Iene: «Nulla di nuovo e inedito. L’arbitro incappucciato…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG