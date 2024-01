Lukaku strizza l’occhio all’Arabia Saudita: «Entro due anni il miglior campionato al mondo». Le parole del bomber della Roma

Romelu Lukaku, ex obiettivo della Juve, ha parlato così dell’Arabia Saudita dopo l’amichevole della Roma con l’Al-Shabab.

LUKAKU – «Nei prossimi due anni vedo la Pro League saudita diventare una delle migliori al mondo, se non la migliore. I club fanno tanti sforzi per portare qui i grandi giocatori. Stanno migliorando molto e a breve potrebbe essere la migliore competizione in assoluto».

