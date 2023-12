La Juventus Next Gen è ospite del Cesena nella sedicesima giornata di Serie C: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juventus Next Gen, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C, torna in campo a Cesena per la sedicesima giornata di campionato.

Cesena-Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola

Aggiornamenti dalle 16.15

Migliore in campo Juve: a fine partita

Cesena-Juventus Next Gen 0-0: risultato e tabellino

Juventus Next Gen (3-5-2): Daffara; Stivanello, Poli, Muharemovic; Savona, Damiani, Palumbo, Comenencia, Turicchia; Guerra, Anghelè. All. Brambilla. A disp. Scaglia, Stramaccioni, Maressa, Cerri, Mulazzi, Ntenda, Iocolano, Mancini, Citi, Valdesi, Doratiotto, Perotti.

Cesena (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Adamo, Francesconi, De Rose, David; Saber, Kargbo; Shpendi. A disp. Siano, Bagli, Coccolo, Piacentini, Pitti, Pierozzi, Donnarumma, Varone, Chiarello, Bumbu, Berti, Nannelli, Giovannini, Corazza, Ogunseye. All. Toscano

Arbitro: Bozzetto di Bergamo

The post Cesena-Juventus Next Gen LIVE: Guerra-Anghelè davanti, Comenencia e Poli tornano titolari appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG