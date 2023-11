Cesena Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per il campionato di Serie C

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, la Juventus Next Gen è pronta a rituffarsi sul campionato, dove è attesa dalla trasferta di Cesena.

IL COMUNICATO – Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C per mano della Lucchese al termine di una partita lunghissima e piena di colpi di scena, la Juventus Next Gen torna a focalizzarsi sulla Serie C. I bianconeri di Mister Brambilla, a caccia di punti per risalire la classifica, fanno visita al Cesena, al momento primo della classe.

DOVE VEDERE IN DIRETTA CESENA-JUVENTUS NEXT GEN

Cesena-Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta su Sky e in diretta streaming su Sky Go. Fischio d’inizio del match sabato 2 dicembre alle ore 16:15.

