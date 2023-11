Ultima in Champions per Leonardo Bonucci con beffa Lui era già diffidato ed è stato ammonito dalla panchina

Leonardo Bonucci ammonito dalla panchina in occasione della sfida tra Braga e Union Berlino, con un giallo che lo costringerà a saltare la gara contro il Real per squalifica.

Una sanzione beffarda quella per l’ex difensore e capitano della Juventus, che per una semplice protesta dovrebbe aver concluso definitivamente la sua avventura in Champions League a meno di sorprese.

