I dirigenti rossoneri non stanno perdendo tempo nella programmazione del futuro consci che devono ricostruire la loro immagine agli occhi dei tifosi.

L’esperto di mercato Luca Marchetti a Sky Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Milan che tra l’altro è alla ricerca del nuovo allenatore. “Il Milan non ha questa necessità di cedere uno dei suoi big per fare cassa, perché comunque è in Champions League, comunque è arrivato secondo i campionato. I conti, tutto sommato, sono tornati in ordine. Allo stadio ci va sempre molta gente, funziona anche il settore commerciale. Il Milan è una società che funziona, è riuscita a recuperare molto del passivo che aveva riducendolo di molto ogni anno. Quindi non c’è la necessità di dover andare per forza a vendere un pezzo. Il centravanti deve arrivare per forza, e quindi magari si può sovvenzionare almeno una parte della campagna acquisti eventualmente con una cessione, ma non necessariamente deve essere un sacrificio che deve fare al Milan”.

Paulo Fonseca

Questione allenatore

“Oggi Conceiçao a livello internazionale è uno di quelli delle fasce, delle società di medio grandezza, che ha vinto di più. Perché comunque Conceiçao i titoli li ha vinti. In Champions League ha fatto anche percorsi più che soddisfacenti, ed è un allenatore che sta giocando, sta allenando, in una squadra come il Porto che generalmente fa esattamente quello che vorrebbe fare il Milan in scala più grande. Cioè vincere ed allo stesso tempo mettere in vetrina dei giocatori ed alimentare di nuovo i suoi successi. Cosa che ha fatto anche Fonseca nelle sue ultime esperienze internazionali, sia allo Shakhtar, dove aveva questa come mission, che nel Lille, che fra l’altro fa parte dell’universo Elliot. Ora senza entrare nelle dinamiche, ma che Elliot abbia comunque un’influenza all’interno del Milan c’è e sicuramente Fonseca è molto consciuto anche per le dinamiche del suo lavoro nell’ambiente della dirigenza milanista”.

