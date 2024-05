Il centravanti sloveno parrebbe aver superato nell’indice di gradimento tutti gli altri candidati compreso l’attaccante olandese del Bologna.

Il Milan vuole ripartire e riconquistare il gradimento della tifoseria perso per strada; per farlo non c’è tempo da perdere visto che le questioni da risolvere sono tante.

La scelta

Due su tutte, l’allenatore e l’attaccante centrale: la seconda potrebbe trovare una soluzione addirittura prima della nuova guida tecnica. Secondo la Gazzetta dello Sport il Milan intende fiondarsi il primo possibile su Benjamin Sesko del Lipsia: lo sloveno viene preferito agli altri nomi valutati per tutta una serie di motivi. Ha segnato più di Zirkzee in questa stagione, è 7 anni più giovane, mica poco, di Guirassy, ha già giocato con Okafor ed ha già esperienza in Champions League a differenza di Gyokeres. Come caratteristiche non è molto lontano da Giroud ed Ibrahimovic essendo alto 195 centimetri.

Geoffrey Moncada

La trattativa

Il suo contratto ha una clausola rescissoria “variabile”: parte da un minimo di 50 milioni ma può crescere non poco in base al rendimento. La rosea ritiene che se finirà la stagione in crescendo (segna da 5 gare consecutive), la clausola possa arrivare ad ammontare a 75 milioni. I rossoneri chiaramente non vogliono arrivare a tanto e perciò si sono già attivati per anticipare la concorrenza: si punterà a chiudere la trattativa col club tedesco prima dell’Europeo. Molto probabilmente il nuovo attaccante che arriverà, Sesko o chi al suo posto, batterà il record di acquisto più caro della storia del Milan che ora appartiene a Bonucci con 42 milioni di euro.

