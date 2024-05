Il campo si restringe e ora pare proprio che solo i due allenatori portoghesi siano rimasti in lista per la panchina del club rossonero.

Il giornalista Peppe Di Stefano a Sky Sport ha dichiarato a che punto è la ricerca del nuovo allenatore da parte del Milan. “La guida tecnica del Milan non sarà affidata a Stefano Pioli nella prossima stagione. Per lui ci sarà un nuovo futuro e per il Milan un nuovo tecnico”.

In netto vantaggio

“Abbiamo parlato di Conceiçao. Sempre più lui, sì, ma bisogna prima trovare un accordo da un punto di vista progettuale prima che ancora dal punto di vista finanziario. Lo ricordo: l’allenatore portoghese, che compirà 50 anni il prossimo novembre, allena da 7 stagioni al Porto. E’ arrivato 3 volte al primo posto, 3 volte al secondo, ha ottenuto 10 trofei tra campioni, coppe e supercoppe in Portogallo ed ora probabilmente è chiamato al compito anche più importante, quello di lasciare il Portogallo, lasciare casa, e tornare nell’altra casa, che è l’Italia. Il Milan ha puntato su di lui ed il Milan vorrebbe provare a prenderlo”.

Paulo Fonseca

I jolly a disposizione di Fonseca

“L’alternativa, qualora non dovesse andare bene la negoziazione per l’appunto con Conceiçao, potrebbe essere Fonseca. Altro portoghese, che è legato al LIlle, una società che è legata ad Elliot e che quindi il Milan conosce bene, soprattutto dal punto di vista delle dinamiche operative. E’ un allenatore che gioca con lo stesso sistema di gioco, il 4-2-3-1, di Pioli e di Conceiçao. Quindi il Milan da questo punto di vista cambierebbe poco, però sarà un’estate che dovrà portare a Milano sicuramente un attaccante di primo livello”.

