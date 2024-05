Il Milan si prepara a un trasferimento record per Sesko

Benjamin Sesko, punta centrale dello RB Lipsia, è nel mirino del Milan che lo vede come il futuro numero 9. Questo trasferimento potrebbe segnare il record di spesa più alta del club, con una clausola rescissoria che inizia da 50 milioni di euro e potrebbe raggiungere i 75 milioni, basata sulle performance stagionali del giocatore.

Con una stazza imponente di 195 cm e una notevole forza fisica, Sesko porta alla mente le figure di Giroud e Ibrahimović, attaccanti capaci di sopportare il peso dell’attacco rossonero.

Il Milan, forte di un buon budget disponibile, è preparato a investire un’ampia porzione delle sue risorse estive per assicurarsi Sesko, che si è distinto segnando in tutte le sue ultime cinque apparizioni in campionato. Il suo stipendio si allineerebbe con le politiche salariali del club.

Attraverso questo acquisto strategico, il Milan mira a distanziarsi dalla concorrenza europea e a consolidare la propria posizione prima dell’inizio dell’Europeo, evento al quale la Slovenia ha guadagnato l’accesso grazie ai gol di Sesko dopo un’assenza di 23 anni. Il Milan è attivo anche in altre aree, incluso il settore tecnico, come confermato dall’AD Furlani, che ha sottolineato l’importanza di prepararsi per la prossima stagione e di rispondere alle alte aspettative dei tifosi.

Il sostegno e le richieste di ambizione manifestate dai fan durante l’ultimo incontro a San Siro mostrano un club fortemente impegnato in un progetto rapido e ambizioso.

