Daniele Longo a Radio Rossonera soleva dubbi sul profilo di Sergio Conceicao e sostiene che per lui il candidato in pole per guidare il Milan sia un altro. “Mi sorprenderebbe molto, comunque, come scelta quella di Sergio Conceicao. È sicuramente uno dei profili più internazionali tra quelli che sono rimasti sulla lista. Ha grande esperienza e un bel curriculum. Però mi sembra un profilo simile a Conte. È una personalità ingombrante sia dal punto di vista comunicativo che nella gestione della squadra, non gioca un calcio molto offensivo. Se devi prendere uno simile a Conte, perché non sei andato su Conte? Dalla proposta di Mendes si è andati avanti, quindi è un obiettivo concreto e bisogna fare cronaca: è sicuramente un papabile”.

La speranza

“Su alcuni nomi il Milan spera in qualcosa che sembra veramente imponderabile, difficilissimo che accada. Il fatto che non abbia accelerato per nessuno può essere che sia per la speranza in qualcosa di diverso come Motta o Luis Enrique, non saprei. In questi giorni Conceicao incontrerà Villas Boas (presidente del Porto, ndr)”.

Sergio Conceicao

Su Fonseca

“È sicuramente un candidato con cui il Milan ha avuto modo di parlare direttamente, così come per Lopetegui. Per tutta una serie di motivi: intanto conosce bene il campionato italiano, è un allenatore che ha fatto molto bene nel biennio al Lille ed è molto considerato in Europa. È chiaro che non ha un appeal tale da giustificare un cambio di rotta rispetto alla scelta Lopetegui. Credo che la reazione potrebbe essere leggermente meno plateale, ma sicuramente non sarebbe una piazza soddisfatta della candidatura. Mi lascia un po’ perplesso il fatto che non credo siano prime scelte. Secondo me il Milan aveva in testa di fare altri allenatori e in questa fase sta avendo delle difficoltà ad arrivarci, probabilmente. Non so quale sia stato il motivo scatenante, ma mi sembra che stiano trattando con Fonseca, seppur con interesse e perché risponde all’identikit, senza l’illusione di trattare una prima scelta”.

