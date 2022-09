Cessione Inter, Steven Zhang si affida a Raine Group per le trattative del club nerazzurro: le ultimissime sulla vicenda

Il Presidente dell’Inter Steven Zhang ha affidato l’incarico della cessione della società nerazzurra alla banca statunitense Raine Group, come riferito dal Sole 24 ore.

L’ANALISI- L’idea quindi è di trovare un compratore negli Stati Uniti come già successo a molti club europei in tempi recenti, scartando di fatti la possibilità di trovare un socio di minoranza che potesse portare nuova liquidità nelle casse del club nerazzurro. La valutazione dell’Inter da parte della famiglia Zhang resta elevata e per questo l’affare potrebbe complicarsi, ma nei prossimi giorni emergeranno più dettagli circa le tempistiche di ricerca di un nuovo investitore.

