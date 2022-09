Adam Szalai, attaccante dell’Ungheria, ha parlato dopo la sconfitta della sua Nazionale contro l’Italia: le dichiarazioni

Adam Szalai ha parlato così dopo Ungheria-Italia.

LE PAROLE – «Non riesco ancora a pensare che questa sia stata la mia ultima partita in Nazionale perché ho cercato di concentrarmi sui 90 minuti. Abbiamo perso una grande occasione, abbiamo avuto diverse opportunità. Se guardiamo il nostro percorso dobbiamo ringraziare Marco Rossi e il suo staff, che hanno messo insieme una squadra che è andata oltre le proprie forze. Spero che nei prossimi anni arrivino altri talenti a continuare questo viaggio. Lunedì sosterrò l’esame da allenatore, un nuovo capitolo per me e spero sia ricco di soddisfazioni».

L'articolo Ungheria, Szalai: «Non riesco a pensare che sia stata la mia ultima gara» proviene da Calcio News 24.

