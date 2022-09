Le parole di Corrado Tedeschi sulla Cessione della Sampdoria: «Potrebbe veramente essere appetibile per un investitore»

Corrado Tedeschi, collegato in diretta con Unica Calcio Monza, ha fatto una lunghissima disamina sul momento della Sampdoria e sulla cessione. Le sue parole.

SCEICCO – «Il giorno che vedrò dei cammelli arrivare a Genova, crederò in uno sceicco. Di concreto, veramente concreto non c’è nulla. Non credo ci sia più di tanto tempo prima che la Sampdoria faccia una brutta fine. Temo che la situazione sia anche più grave di quello che sappiamo. Ci sono scadenze da rispettare. È il silenzio che preoccupa i tifosi, è peggio di qualsiasi cosa».

INVESTITORI – «Se avanza qualcosa a Berlusconi, magari… È una società gloriosa, ha la maglia più bella del mondo. Potrebbe veramente essere appetibile per un investitore. Sono due anni che dobbiamo essere venduti. Certo, veniamo da una gestione a dir poco discutibile».

CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24.COM

L’articolo Cessione Sampdoria, Tedeschi: «Di concreto per ora non c’è nulla» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG