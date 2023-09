Non solo l’Inter, perché tra le società che potrebbero cambiare proprietà c’è anche il Verona di Setti che sta valutando l’offerta di un fondo americano

Da settimane, come riportato da Tuttosport, un fondo statunitense ha messo gli occhi sulla società di Maurizio Setti, avviando i contatti per rilevarne le quote. L’intento è chiaro e ha già una prima deadline prevista per dicembre.

Gli americani vorrebbero acquisire il Verona entro la fine del 2023 e sono pronti ad accelerare per arrivare al closing nelle prossime settimane. Setti però vuole portare avanti un modello stile Atalanta, ovvero cedere la maggioranza ma restare all’interno della società.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG