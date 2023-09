Ernesto Chevanton, ex attaccante del Lecce e ora vice allenatore nella Primavera, ha parlato a Rai Radio 1 Sport di Krstovic

KRSTOVIC – «Ho smesso di giocare nel 2013, sto a Lecce da dieci anni e in dieci anni non ho mai visto un attaccante così giovane e con queste potenzialità. Ha tutto per superare tutti i miei record di gol».

