Ecco quali sono attualmente le probabili formazioni di Verona-Atalanta per quanto concerne la giornata di Serie A 2023-2024

Sesta giornata di Serie A: per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è tempo di vincere anche in trasferta, dall’altra il Verona per allontanarsi dalla zona retrocessione. Ecco quali sono le probabili formazioni di Verona-Atalanta.

VERONA (3-4-2-1): 1 Montipò; 23 Magnani, 6 Hien, 27 Dawidowicz; 24 Terracciano, 18 Hongla, 90 Folorunsho, 8 Lazovic; 31 Suslov, 26 Ngonge; 99 Bonazzoli. Allenatore: Baroni.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Palomino, Kolasinac; Holm, De Roon, Koopmeiners, Bakker; Pasalic; Muriel, Lookman.

