Chaka Traorè a Mediaset dopo Milan Cagliari.

GOL – Volevo fare questo gol da tempo. Sono molto felice che abbiamo vinto. Al di là del gol fatto sono contento della prestazione fatta. Sono contento, è un’emozione incredibile.

MIX DI GIOVANI ED ESPERTI – Abbiamo Leao come altri campioni, Giroud, Maignan. Noi siamo giovani e dobbiamo crescere, seguiamo i loro consigli. Son contento di far parte di questa squadra, sono onorato di indossare questa maglia.

SE LO IMMAGINAVA COSI’ STANOTTE – No, non ci credevo. Volevo dare il massimo, non ci credo ancora.

