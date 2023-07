Trevor Chalobah, uno degli obiettivi per la difesa dell’Inter, è in uscita dal Chelsea: questa la richiesta dei Blues

In passato l’Inter ha seguito con molto interesse l’evolversi della situazione legata a Trevor Chalobah. Il difensore pare essere adesso in uscita dal Chelsea.

Come riportato dall’Evening Standard, i nerazzurri restano alla finestra per il centrale, ma la richiesta fatta dai Blues per la cessione del giocatore spaventa i dirigenti meneghini: il club londinese sembra intenzionato a sparare alto, una cifra attorno ai 52 milioni di euro.

L’articolo Chalobah Inter, ritorno di fiamma Il difensore è in uscita dal Chelsea proviene da Inter News 24.

