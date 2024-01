Socios.com ha messo in palio 2 viglietti VIP per assistere al match di Champions League tra Inter e Atletico Madrid: i dettagli

Socios.com, la piattaforma dei Fan Token digitali dell’Inter, offre ai tifosi l’opportunità di vincere due biglietti VIP per la partita di Champions contro l’Atletico Madrid il 20 febbraio.

Per partecipare, è necessario accumulare 300.000 gettoni digitali. In palio c’è l’accesso a un box privato con i migliori posti e servizio di hospitality. I possessori di Fan Token possono partecipare all’asta tramite l’app Socios a partire dal 30 gennaio, selezionando la sezione “premi” e cliccando su “biglietti VIP Premium” per la specifica partita.

L’articolo Champions, 2 biglietti VIP per Inter Atletico Madrid: come vincerli proviene da Inter News 24.

