Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha delineato l’obiettivo minimo dell’Inter, alla vigilia dell’inizio della Champions

Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha dettato la linea sull’obiettivo minimo da raggiungere in Champions League, alla vigilia dell’inizio della competizione.

A renderlo noto è la Tuttosport.

CHAMPIONS E INTER- Ma una squadra arrivata in finale tre mesi fa, ora vuole guardare più in là. Magari non come dice Guardiola fino alla finale, ma si può pensare che l’obiettivo minimo dell’Inter, considerando anche il girone – Benfica e Salisburgo le altre -, siano i quarti. Traguardo che porterebbe altri 10 milioni che farebbero ulteriormente sorridere il bilancio e Zhang stesso, impegnato da mesi a trovare una soluzione per il “suo” futuro all’Inter: se rifinanziare il prestito di Oaktree in scadenza nel maggio 2024 (quasi 400 milioni) o cedere la società.

L’articolo Champions e Inter, Zhang detta la linea: ecco l’obiettivo dei nerazzurri proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG