Il vero obiettivo dell’Atalanta in ottica Europa secondo i tifosi nerazzurri: dalla Champions League alla Conference

Champions? Coppa UEFA? Conference? L’Atalanta attualmente si ritrova nella condizione di essere in piena lotta per queste tre competizioni, nonostante la priorità della società sia quella di ritornare a giocare in Europa (qualsiasi). Alla seguente domanda su qual è il vero obiettivo dell’Atalanta, i tifosi nerazzurri hanno voluto esprimere il loro pensiero.

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 410 utenti nerazzurri, i risultati sono stati i seguenti: un 40% dice Europa League; il 37% sostiene che la priorità sia entrare in Europa indipendentemente dalla categoria; il 15% vorrebbe la Champions League; il restante 8% punta alla Conference.

L’articolo Champions, Europa o Conference? L’obiettivo dell’Atalanta secondo i tifosi bergamaschi proviene da Calcio News 24.

