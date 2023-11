Champions League 2024/25, rivoluzione per le prime fasce. Cosa cambia dalla prossima edizione

Come emerge da documenti ufficiali della UEFA, riportati da Calcio e Finanza, per la nuova Champions League a 36 squadre cambieranno anche i criteri per la prima fascia.

Le vincitrici del campionato, Serie A compresa, non saranno più teste di serie: la prima fascia sarà infatti composta dalla squadra vincitrice dell’anno precedente più le prime otto squadre del ranking. Anche la vincitrice dell’Europa League, dunque, perderà l’ingresso in prima fascia. La Juventus è al momento qualificata alla prossima edizione.

