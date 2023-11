Locatelli festeggia il rinnovo: «Tutto me stesso per questi colori». Il messaggio del centrocampista bianconero – FOTO

Manuel Locatelli scrive ai tifosi dopo il rinnovo con la Juve. Questo il messaggio social del centrocampista bianconero:

La Juventus per me è sempre stata casa, sempre stata una questione di famiglia e sempre sarà parte del mio cuore .

Sono onorato e molto felice di questo rinnovo .

Darò tutto me stesso per questi colori come ho sempre fatto.

Storia di un grande Amore.

Fino alla fine Forza Juve pic.twitter.com/BAn84ErrOu — Manuel Locatelli (@locamanuel73) November 9, 2023

