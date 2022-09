Champions League, clamoroso nel girone del Milan: la Dinamo Zagabria batte il Chelsea per 1-0

Prima sorpresa in questa edizione della Champions League. Nel girone E, quello del Milan, arriva la clamorosa sconfitta del Chelsea in casa della Dinamo Zagabria. I croati trionfano per 1-0.

Decide la rete dell’ex Spezia Orsic in una gara combattuta in cui i Blues sono sembrati decisamente spenti.

