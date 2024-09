Il nuovo format della massima competizione europea per club è una cosa nuovo tutta da scoprire: proviamo a fare chiarezza su alcuni punti.

Una delle novità più discusse di recente è il nuovo format della Champions League, il torneo di club più prestigioso d’Europa. Decisiva per il passaggio del primo turno sarà ovviamente la classifica generale: le squadre dalla prima all’ottava avanzano direttamente agli ottavi di finale mentre quelle dalla nona alla ventiquattresima disputeranno un playoff, una sorta di sedicesimo di finale, per accedere anch’esse agli ottavi.

Un sistema ELO per il calcio

Il metodo utilizzato per calcolare le possibilità di qualificazione delle squadre alla fase ad eliminazione diretta del torneo è il sistema Elo. Questo sistema, per lo più conosciuto nel mondo degli scacchi, basa le sue valutazioni su proiezioni matematiche e statistiche avanzate. Sky Sport, attraverso la voce di Fabio Caressa, ha svelato che sono state condotte 10mila simulazioni con questo sistema per determinare i probabili esiti delle partite e le conseguenti qualificazioni.

Champions League

Punti necessari per la qualificazione diretta

Analizzando le simulazioni, emerge un quadro dettagliato di ciò che le squadre necessitano per assicurarsi un posto nelle fasi finali. Per posizionarsi tra le prime otto una squadra necessiterà di almeno 15 punti nel 43% dei casi simulati. Per un margine di sicurezza maggiore, con 16 punti si aumentano le possibilità di qualificazione. Sorprendentemente, in alcuni casi (21% delle simulazioni), anche 14 punti potrebbero essere sufficienti, segnalando un’intensa competizione per i posti più ambiti.

La lotta per i play-off

Per raggiungere questa chance, è emerso che il numero magico potrebbe essere 9 punti, cifra sufficiente per oltre la metà delle simulazioni, con un interessante 23% dei casi in cui anche 8 punti potrebbero aprire le porte della fase successiva, seppur con una differenza reti favorevole.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG