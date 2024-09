Ci siamo: stasera alle 21 ci sarà l’esordio in Champions League dei rossoneri e la prima gara è per cuori forti.

L’incontro tra il Milan e il Liverpool di Champions League promette di essere uno dei match più affascinanti e seguiti dell’intero torneo. I riflettori si accendono a San Siro offrendo agli spettatori anche qualche sorpresa nelle formazioni.

Il Milan affronta il ritorno in Champions

La squadra di casa appare pronta, dopo una vittoria convincente per 4-0 contro il Venezia, a mostrare il proprio valore anche in questo prestigioso contesto. Con pochi cambiamenti annunciati rispetto alla recente vittoria, l’attenzione si concentra principalmente su alcune scelte tattiche e tecniche che potrebbero fare la differenza.

Le scelte di Fonseca

Nella formazione rossonera, emerge la preferenza per Tomori in difesa accanto a Pavlovic, a discapito di Gabbia, e per Calabria che occuperà la fascia destra, prendendo il posto di Emerson Royal. Importante è il ritorno di Morata dal primo minuto; secondo Sky Sport parte dalla panchina quindi Abraham.

Alvaro Morata

La risposta di Slot

Dall’altra parte, il Liverpool si presenta anch’esso con un 4-2-3-1. Sotto la guida dell’allenatore Slot, la formazione presumibilmente vedrà Alisson in porta, una difesa formata da Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk e Robertson; davanti alla difesa ci saranno MacAllister e Gravenberch mentre sulla trequarti dovrebbero esserci Salah e Luis Diaz sulle fasce, con Szoboszlai al centro alle spalle dell’unica punta Diogo Jota. Ecco le probabili formazioni.

Le probabili

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata All. Fonseca.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Diogo Jota. All. Slot.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG