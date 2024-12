I nerazzurri stanno facendo bellissima figura nella massima competizione europea per club ma dalle fasi ad eliminazione diretta si azzera tutto. In un panorama calcistico europeo sempre più competitivo e imprevedibile, l’Inter è seconda nella classifica della prima fase della Champions League. Il giornalista Sandro Sabatini durante la sua partecipazione al programma “Calcio Selvaggio“, ha fatto la sua previsione sul cammino dei nerazzurri. L’analisi Sandro Sabatini ha chiarito il suo punto di vista riguardo le possibilità dell’Inter nell’ambito della competizione europea per eccellenza, la Champions League. La sua dichiarazione che non nasce da un tifo personale, ma da un’analisi oggettiva delle circostanze: “Non sono simpatizzante di nulla” ha precisato, confermando la sua neutralità. Contesto competitivo Il suo ragionamento prende in considerazione vari fattori, tra cui la condizione attuale delle altre squadre considerate tra le favorite. La stagione attuale della Champions League si caratterizza per una serie di circostanze che potrebbero […]

