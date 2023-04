Il Milan ha piegato il Napoli a San Siro nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Decide il gol di Bennacer. Espulso Anguissa

Il Milan stende ancora il Napoli. A San Siro il gol di Bennacer basta per regalare a Pioli il primo round dei quarti di finale di Champions League. Nella ripresa doppia ammonizione per Anguissa e i partenopei chiudono in dieci. Ammonito il diffidato Kim, che salterà il ritorno di martedì prossimo.

