Torna la Champions League con l’andata dei quarti di finale, questo il programma delle partite e dove vederle.

Finalmente torna la Champions League, andata dei quarti di finale. Tornano in gioco il Manchester City di Guardiola che è una delle favorite per la vittoria finale, affronta l’arcigno Atletico Madrid di Simeone. Il Benfica ospita gli uomini di Klopp per una sfida da brividi con il Liverpool. Partita che può considerarsi una finale anticipata quella tra Chelsea e Real Madrid. Chiude il programma Villarreal che ospita il campioni tedeschi del Bayern Monaco.

Champions League

Questo il programma dei due giorni della Coppa dei Campioni:

Andata dei quarti di finale:

Martedì 5 aprile

Ore: 21.00, Diretta Gol ChampionsLeague – In diretta Sky.

Ore: 21.00, Manchester City-Atletico Madrid – In chiaro su Canale 5 e su Sky.

Ore: 21.00, Benfica-Liverpool – In diretta Sky.

Mercoledì 6 aprile

Ore: 21.00, Chelsea-Real Madrid – In diretta su Amazon.

Ore: 21.00, Villarreal-Bayern Monaco – In diretta su Sky.

