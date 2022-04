Il presidente del Barcellona Joan Laporta rilancia prepotentemente l’argomento SuperLega sostenendo di avere l’appoggio di tanti club che ora tacciono.

Joan Laporta non molla di un centimetro sulla SuperLega, ecco quanto dichiarato in un’intervista a TVE. “La Superlega va avanti. Con Florentino si parla, certo. Siamo nella Superlega e la stiamo promuovendo, si va avanti. La Superlega è un modo per salvare il calcio europeo. Inserirlo nell’ecosistema calcistico, senza distruggere le leghe nazionali. Non abbiamo alcun interesse a distruggere questi campionati perché sono fondamentali, a parte l’attrattiva che hanno. Dobbiamo trovare la misura. Stiamo promuovendo la Superlega, sarebbe la competizione più attraente del mondo”.

Aleksander Ceferin

“Non accettiamo che il calcio europeo sia nelle mani di Stati che non fanno parte dell’Unione Europea. Lo ripeteremo fino alla nausea. Dobbiamo continuare su questa strada perché altrimenti sarà distorto e il calcio europeo non sarà sostenibile. Club come Barça, Madrid o la Juventus hanno una storia, questo va tenuto in considerazione. Vediamo poca collaborazione da parte della UEFA in questo senso. È chiaro che City e PSG hanno una macchina per fare soldi e stiamo combattendo contro questo. Non solo i tre club che dico, ma anche altri che tacciono, ma da dietro ci danno il loro appoggio”.

