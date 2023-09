Champions League, Inter fortunata al sorteggio: ecco tutti i gironi di Champions

Non è andata malissimo all‘Inter, che è stata inserita in un girone abbastanza abbordabile per quanto riguarda la prossima edizione della Champions League, con Benfica, Salisburgo e Real Sociedad

Ecco qui i gironi completi

Girone A: Bayern Monaco; Manchester United; Copenaghen; Galatasaray.

​Girone B: Siviglia; Arsenal; Psv Eindhoven; Lens.

​Girone C: NAPOLI; Real Madrid; Braga; Union Berlino.

​Girone D: Benfica; INTER; Salisburgo; Real Sociedad.

​Girone E: Feyenoord, Atletico Madrid; LAZIO; Celtic Glasgow.

​Girone F: Psg; Borussia Dortmund; MILAN; Newcastle.

​Girone G: Manchester City; Lipsia; Stella Rossa Belgrado; Young Boys.

Girone H: Barcellona; Porto; Shakhtar Donetsk; Anversa.

L’articolo Champions League, Inter fortunata: ecco tutti gli altri gironi proviene da Inter News 24.

