Il nuovo difensore nerazzurro Benjamin Pavard è molto motivato per la sua nuova avventura.

InterTv ha intervistato Benjamin Pavard che ha chiarito perché ha voluto fortemente venire all’Inter. “L’Inter è un Club vincente, basta guardare tutti i trofei che ho alle spalle. Io gioco a calcio per vincere, per questo ho deciso di venire all’Inter. Abbiamo parlato diverse volte, con Marcus ci siamo scambiati diversi messaggi. Mi ha raccontato che qui l’atmosfera è fantastica, questo è un top Club. Sono contento di essere arrivato in una squadra di questo spessore. Sicuramente tutta l’esperienza che ho maturato giocando nel Bayern Monaco e nella nazionale francese. Ho imparato tanto”.

Simone Inzaghi

“Arrivo con un obiettivo preciso: dimostrare di poter dare il massimo. Voglio vincere lo Scudetto in modo da fissare la seconda stella sulla maglia dell’Inter. Io vivo per vincere trofei, e questa cosa è importante per i tifosi e per tutto il Club. Farò tutto il possibile per conquistare quanti più titoli possibili. In squadra ci sono dei giocatori di fama mondiale che ci aiuteranno a raggiungerli. Sono arrivato per giocare come difensore, ma posso anche agire da terzino in una difesa a quattro. Mi è sempre riuscito naturale farmi trovare nella posizione giusta per segnare. Ho anche segnato contro l’Inter, di testa. Ma il mio obiettivo è quello di vincere le partite e i titoli, se poi posso festeggiare un gol con i tifosi ancora meglio. La qualità più importante per un difensore è quella difendere con attenzione, vincere più tackle possibili ed essere decisi. Segnare e fare assist sono dei plus, la cosa più importante per un difensore è… difendere”.

