Champions League, la Juventus non va oltre il pareggio a Brugge: playoff conquistati

La Juventus sbatte contro il Brugge nella settima giornata della fase campionato di Champions League, ma i bianconeri sono ai playoff.

In una fredda serata di Champions League, la Juventus ha ottenuto la qualificazione matematica ai playoff grazie a un noioso 0-0 esterno contro il Brugge. Nonostante la mancanza di gol, il risultato permette ai bianconeri di proseguire nel torneo.

Un primo tempo a rilento

La Juventus, senza una vera punta di ruolo e con Nico Gonzalez adattato a centravanti, ha mostrato difficoltà nel creare occasioni significative. Il gioco si è concentrato sugli inserimenti degli esterni e il movimento dei centrocampisti come Douglas Luiz e Teun Koopmeiners, ma senza risultati concreti.

Il primo tempo si è risolto in un gioco di posizione, con la Juventus che ha mantenuto il controllo del pallone, ma con solo un tiro debole di Douglas Luiz al 36′, una svirgolata che non ha impensierito la porta avversaria. Nico Gonzalez, da parte sua, ha provato a inserirsi spesso nel gioco, ma senza riuscire a creare reali pericoli. Un primo tempo che ha visto soltanto due tiri complessivi, entrambi fuori bersaglio, con un Jutglà che ha sparato alto da fuori area per il Brugge.

Maggiore propositività nel secondo tempo

Il rientro dagli spogliatoi ha visto una Juventus più attiva. Tuttavia, il Brugge ha avuto la prima grande occasione del secondo tempo, sfruttando un errore nella costruzione dal basso di Di Gregorio. Jutglà, ben servito dopo un recupero palla e un passaggio in orizzontale, ha avuto una netta occasione con la porta spalancata ma ha concluso a lato, sprecando un’opportunità d’oro. La risposta della Juventus è arrivata con Mbangula che ha servito un ottimo pallone a centro area per Nico Gonzalez, il quale però è inciampato, mancando così un’occasione clamorosa.

La partita si è animata con gli ingressi di Conceicao, Thuram, Vlahovic e McKennie. Conceicao ha messo in mezzo un cross preciso per Koopmeiners, che però non è riuscito a inquadrare la porta. Anche il Brugge ha risposto con Nilsson che, in girata, ha mandato alto. Nel finale, un tiro di Locatelli ha impegnato Mignolet, ma il risultato è rimasto fissato sullo 0-0.