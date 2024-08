Si è tenuto poco fa il sorteggio del girone della prima fase della nuova Champions League.

La prossima edizione della Champions League vedrà un importante cambiamento nel format grazie all’introduzione di un unico grande girone che comprenderà le 36 squadre qualificate; non ci saranno più quindi gli 8 gruppi.

Squadre italiane in lizza

Tra le 36 contendenti, notevole è la presenza di cinque club italiani pronti a dare battaglia sul campo europeo. L’Inter si distingue trovandosi in prima fascia grazie ai suoi risultati eccellenti negli anni precedenti, posizione che teoricamente le potrebbe garantire avversari meno quotati nelle fasi iniziali del torneo. Milan, Juventus e Atalanta occupano la seconda fascia, mentre il Bologna si trova in quarta fascia.

Uefa Champions League

Il girone unico

Al di là delle italiane, il panorama delle squadre qualificate alla prossima Champions League vanta club di calibro mondiale pronti a incrociare i tacchetti per la gloria europea. Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, PSG e Liverpool sono solo alcuni dei nomi in prima fascia che promettono spettacolo e partite indimenticabili. Ogni squadra affronterà 8 avversari e sarà inserita in un’unica classifica: le prime 8 accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto avranno un’ulteriore occasione per qualificarsi attraverso uno spareggio, dal 25° in giù si è eliminati.

Le avversarie dei nerazzurri

L’Inter affronterà Lipsia, Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Monaco e Sparta Praga, in quest’ordine; il calendario verrà stilato il 31 agosto, dopodomani.

