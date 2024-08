L’ex difensore Antonio Paganin non schiererebbe il Toro nel match di domani contro i bergamaschi.

Antonio Paganin, ex calciatore italiano, in una recente intervista rilasciata su TMW Radio, ha condiviso le sue riflessioni su Inter-Atalanta definendolo il primo vero test significativo dell’anno.

Un scontro diretto che promette

La gara tra le due squadre nerazzurre si presenta come il primo grande scontro diretto della stagione, un incontro che potrebbe iniziare a delineare i contorni del campionato. Paganin sottolinea come, nonostante le squadre siano ancora in fase di rodaggio, questo match offra già spunti interessanti sull’andamento futuro della competizione. La partita viene vista come un banco di prova importante, capace di offrire indicazioni significative sulle reali capacità delle due formazioni.

Lautaro Martinez

Questioni di formazione: il caso Lautaro

La questione dell’impiego di Lautaro Martinez trova spazio nell’analisi di Paganin, il quale esprime perplessità sul rischio di schierarlo dato il recente acquisto di Taremi. L’ex calciatore mette in discussione la necessità di forzare il recupero dell’argentino, soprattutto considerando l’intensità tipica delle partite contro l’Atalanta.

Chi prevarrà nella corsa al capocannoniere?

La discussione si estende anche alla competizione individuale per il titolo di capocannoniere. Tra i candidati figurano Lautaro Martinez, Mateo Retegui, Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic. Secondo Paganin, nonostante l’ottimo inizio dell’italo-argentino, gli altri 3 citati hanno quel quid in più che potrebbe rivelarsi decisivo nella lunga corsa verso la vetta della classifica marcatori.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG