Ecco le probabili formazioni della sfida d’andata della semifinale di Champions League tra Manchester City e Real Madrid.

Praticamente è una finale anticipata quella della semifinale di Champions League tra Manchester City e Real Madrid. Guardiola ha già annunciato che vuole la finale a tutti i costi, manca solo questo trofeo alla squadra per considerarsi completa.

Guardiola dovrebbe mandare in campo: Ederson in porta, Walker se recupera a destra mentre a sinistra Zinchenko. Nel mezzo Laporte e Ruben Dias centrali. Nel mezzo Rodri mediano, De Bruyne e Bernardo Silva mezzali offensive. Davanti Sterling, Foden e Mahrez anche Gabriel Jesus spinge per partire dall’inizio.

Champions League

Ancelotti dopo la fantastica sfida contro il Chelsea, dovrebbe giocare con un Real Madrid cambiato. Courtois in porta, Nacho e Militao difensori centrali. Terzino sinistro torna Marcelo mentre a destra ci sarà Carvajal. Mediana con Camavinga, Kroos e Valverde che saranno il trio di centrocampo. Trequartista Modric che lancerà in profondità Vinicius Junior e il fenomeno francese Karim Benzema.

