Champions League, oggi i sorteggi dei gironi: Inter in seconda fascia nella massima competizione europea

Oggi ci saranno i sorteggi dei gironi di Champions League: l’Inter è in seconda fascia con Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Porto , Arsenal e Lipsia.

I pericoli numeri uno in prima fascia per i nerazzurri sono: Manchester City, Barcellona, Bayern e PSG. Le altre squadra Feyenoord, Siviglia, Benfica e Napoli, che non potrà affrontare i nerazzurri.

L’articolo Champions League, oggi i sorteggi dei gironi: Inter in seconda fascia proviene da Inter News 24.

